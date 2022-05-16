Адреса офисов «СОГАЗ-Мед»

Оформите полис ОМС в МФЦ: выберите адрес офиса
Город Москва, пер. Уланский, д. 26
Сретенский бульвар
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:30
Понедельник - Четверг:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-13:30
Пятница:
09:00-16:45,
перерыв: 13:00-13:30
Город Москва, ул. Азовская, д. 32, Каб. 6.
Чертановская
Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00
Пункт временно работает по графику: Пн: 08:30-17:15 Вт-Пт: 08:30-19:30 Сб: 09:30-18:00 Перерыв: 12:30-13:00 Вс: выходной
Понедельник:
08:30-17:00,
перерыв: 12:30-13:00
Вторник - Пятница:
08:30-19:30,
перерыв: 12:30-13:00
Суббота:
09:30-18:00,
перерыв: 12:30-13:00
Город Москва, п. Московский, г.. Московский, мкр.. 1-й, д. 23Г, стр 1
Саларьево
Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00
Понедельник - Пятница:
09:00-17:30,
перерыв: 12:30-13:00
Город Москва, ул. Гиляровского, д. 57
Проспект Мира (Калужско-Рижская линия)
Сегодня открыто с 14:00 до 17:00
Понедельник - Вторник:
14:00-17:00,
без перерыва
Четверг - Пятница:
14:00-17:00,
без перерыва
Город Москва, ул. Сайкина, д. 19
Автозаводская (Замоскворецкая линия)
Сегодня открыто с 12:00 до 19:00
Понедельник - Суббота:
12:00-19:00,
без перерыва
Город Москва, ул. Таллинская, д. 26
Строгино
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 12:30 до 13:00
Понедельник - Пятница:
09:00-20:00,
перерыв: 12:30-13:00
Суббота:
10:00-17:30,
без перерыва
Воскресенье:
10:00-15:30,
без перерыва
Город Москва, ул. Зоологическая, д. 15
Маяковская
Сегодня открыто с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:30
Понедельник - Пятница:
08:00-16:30,
перерыв: 12:00-12:30
Город Москва, пр-кт. Андропова, д. 29
Коломенская
Сегодня открыто с 12:00 до 17:30
Понедельник - Суббота:
12:00-17:30,
без перерыва
Воскресенье:
11:00-16:00,
без перерыва
Город Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр 1
Менделеевская
Сегодня открыто с 13:00 до 17:30
Понедельник - Суббота:
13:00-17:30,
без перерыва
Воскресенье:
13:00-16:00,
без перерыва
Город Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 66
Аэропорт
Сегодня открыто с 11:00 до 18:00
Понедельник - Суббота:
11:00-18:00,
без перерыва
Воскресенье:
11:00-17:00,
без перерыва
Город Москва, проезд. Красностуденческий, д. 1
Тимирязевская (Серпуховско-Тимирязевская линия)
Сегодня открыто с 12:00 до 16:00
Работает только на выдачу готовых полисов ОМС
Понедельник - Воскресенье:
12:00-16:00,
без перерыва
Город Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 10
Теплый стан
Сегодня открыто с 08:30 до 20:00
Пункт работает временно по графику: Пн: 08:30-17:15, перерыв: 12:30-13:00 Вт-Пт: 08:30-20:00 Сб: 08:30-17:00, перерыв : 12:30-13:00;
Понедельник - Пятница:
08:30-20:00,
без перерыва
Суббота:
08:30-17:00,
перерыв: 12:30-13:00
Город Москва, ул. Доброслободская, д. 19, 1 этаж, каб. 116/4
Бауманская
Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:00 до 12:30
Понедельник - Четверг:
08:30-17:15,
перерыв: 12:00-12:30
Пятница:
08:30-16:00,
перерыв: 12:00-12:30
Город Москва, ш. Коровинское, д. 13, корп. 2
Селигерская
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00
Понедельник - Пятница:
09:00-20:00,
без перерыва
Суббота - Воскресенье:
09:00-18:00,
без перерыва
Город Москва, ул. Коломенская, д. 17
Коломенская
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Академика Янгеля, д. 3, корп. 2
Улица академика Янгеля
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, пл. Преображенская, д. 7
Преображенская площадь
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Город Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр 1
Марксистская
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Пункт 17 мая работает с 11:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Суздальская, д. 12А
Новокосино
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Пункт не работает 16 мая
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, пр-кт. Зелёный, д.20
Перово
Временно не работает
Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 12А
Город Москва, ш. Щёлковское, д. 29
Щелковская
Сегодня открыто с 10:00 до 21:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Пункт не работает 21, 22 мая ;Пункт временно работает с 16 мая по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 14:00-15:00
Понедельник - Воскресенье:
10:00-21:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Окская, д. 5, корп. 1
Кузьминки
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Пункт не работает с 11 по 24 мая; Пункт работает 12, 19, 20 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, проезд. Строительный, д.2, стр.1
Сходненская
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Воскресенье:
09:00-20:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 32, корп. 3
Бабушкинская
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Пункт работает 16, 17, 21 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Воскресенье:
09:00-20:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2
ВДНХ
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Воскресенье:
09:00-20:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, проезд. Дежнёва, д. 29, корп. 1
Отрадное
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Город Москва, ул. Лавочкина, вл.23, стр.3
Речной вокзал
Временно не работает
Готовые полисы ОМС можно получить по адресу: г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 57
Город Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 57
Аэропорт
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Митинская, д. 27
Митино
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Воскресенье:
09:00-20:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 14
Планерная
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Привольная, д. 39, корп. 1
Жулебино
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Пункт не работает 21, 22, 28, 29 мая; Пункт временно работает с 23 по 27 мая по графику: Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 14:00-15:00
Понедельник - Воскресенье:
09:00-20:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Братиславская, д. 5
Братиславская
Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Воскресенье:
09:00-20:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Гримау, д. 10
Академическая
Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00
Понедельник:
08:30-17:00,
перерыв: 12:30-13:00
Вторник:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Среда:
08:30-17:00,
перерыв: 12:30-13:00
Четверг:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Пятница:
08:30-17:00,
перерыв: 12:30-13:00
Город Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А
Беляево
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, пр-кт. Солнцевский, д. 11
Солнцево
Сегодня открыто с 08:00 до 20:00
Понедельник - Четверг:
08:00-20:00,
без перерыва
Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 13:00-14:00
Суббота:
09:00-16:45,
без перерыва
Город Москва, б-р. Осенний, д. 6
Крылатское
Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
10:00-19:00,
перерыв: 14:00-15:00
Город Москва, ул. Колесовой Елены, д. 5
Озёрная
Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:30
Понедельник - Пятница:
08:30-17:00,
перерыв: 13:00-13:30
Город Москва, ул. Лукинская, д. 16
Новопеределкино
Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30
Понедельник:
08:30-17:00,
перерыв: 12:00-12:30
Вторник:
11:30-20:00,
перерыв: 16:00-16:30
Среда:
08:30-17:00,
перерыв: 12:00-12:30
Четверг:
11:30-20:00,
перерыв: 16:00-16:30
Пятница:
08:30-17:00,
перерыв: 12:00-12:30
Город Москва, ул. Матвеевская, д. 3, корп. 1
Славянский бульвар (Арбатско-Покровская линия)
Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30
Понедельник:
08:30-17:00,
перерыв: 12:00-12:30
Вторник:
11:30-20:00,
перерыв: 16:00-16:30
Среда:
08:30-17:00,
перерыв: 12:00-12:30
Четверг:
11:30-20:00,
перерыв: 16:00-16:30
Пятница:
08:30-17:00,
перерыв: 12:00-12:30
Город Москва, г. Зеленоград, корп. 833
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Город Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3А
Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30
Понедельник - Пятница:
09:00-17:30,
перерыв: 13:00-13:30
Город Москва, г. Зеленоград, корп. 219
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Город Москва, б-р. Ореховый, д. 7, корп. 1
Домодедовская
Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:00
Понедельник - Четверг:
08:30-17:15,
перерыв: 12:30-13:00
Пятница:
08:30-16:00,
перерыв: 12:30-13:00
Город Москва, п. Киевский, д. 12А
Сегодня открыто с 08:00 до 16:40, перерыв с 12:00 до 13:00
Работает только на выдачу готовых полисов ОМС
Понедельник - Пятница:
08:00-16:40,
перерыв: 12:00-13:00
Город Москва, ул. Ставропольская, двлд. 23, корп. 1, стр 7
Люблино (Люблинско-Дмитровская линия)
Сегодня открыто с 09:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
09:00-15:00,
без перерыва
Город Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10
Сегодня открыто с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-17:00 Сб-Вс: выходной
Понедельник - Пятница:
10:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Город Москва, пр-кт. Мира, д. 68, стр 2
Временно не работает
Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2
Город Москва, ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2
Верхние Лихоборы
Сегодня открыто с 09:00 до 21:00, перерыв с 12:00 до 13:00
Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 13:00-14:00 Сб-Вс: выходной
Понедельник - Воскресенье:
09:00-21:00,
перерыв: 12:00-13:00
Город Москва, пр-кт. Вернадского, д. 29
Проспект Вернадского
Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00
Понедельник - Пятница:
09:00-17:30,
перерыв: 12:30-13:00
Московская область, г. Балашиха, мкр.. Железнодорожный, ш. Саввинское, д. 10
Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30
Понедельник - Пятница:
09:00-17:30,
перерыв: 13:00-13:30
Суббота:
10:00-16:00,
без перерыва
Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 3А
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Московская область, г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 10
Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:00
Понедельник - Четверг:
08:30-17:15,
перерыв: 12:30-13:00
Пятница:
08:30-16:00,
перерыв: 12:30-13:00
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 57
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 13:00-14:00
Суббота:
10:00-14:00,
без перерыва
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 9, помещ. 1
Сегодня открыто с 08:30 до 18:00
Понедельник - Четверг:
08:30-18:00,
без перерыва
Пятница:
08:30-17:00,
перерыв: 12:30-13:00
Суббота:
09:00-13:00,
без перерыва
Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 17
Сегодня открыто с 09:00 до 17:30
Пункт временно работает с 16 мая по графику : Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Сб, Вс: выходной
Понедельник:
09:00-17:30,
без перерыва
Вторник - Пятница:
09:00-19:00,
без перерыва
Суббота:
09:00-17:30,
перерыв: 13:00-13:30
Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 10/1
Сегодня открыто с 09:00 до 19:00
Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30
Понедельник - Пятница:
09:00-19:00,
без перерыва
Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30
Пункт временно работает c 11 по 24 мая по графику: Пн, Вт, Чт, Сб: 09:00 -17:30, перерыв : 12:30-13:00 Ср, Пт: 08:00-19:00
Понедельник:
09:00-17:30,
перерыв: 13:00-13:30
Вторник - Пятница:
08:00-19:00,
без перерыва
Суббота:
09:00-17:30,
перерыв: 12:30-13:00
Московская область, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 1
Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00
Понедельник - Пятница:
09:00-18:00,
перерыв: 14:00-15:00
Суббота:
10:00-14:00,
без перерыва
Московская область, г. Видное, рп. Бутово, тер. Жилой комплекс Бутово-Парк, д. 18, корп. 1
Сегодня открыто с 10:00 до 20:00
Понедельник - Пятница:
10:00-20:00,
без перерыва
Суббота:
10:00-15:00,
без перерыва
Московская область, г. Егорьевск, мкр.. 1-й, д. 80, этаж 1, каб. 5
Сегодня закрыто
Вторник - Пятница:
08:00-17:30,
перерыв: 12:00-13:00
Суббота:
08:30-13:30,
без перерыва