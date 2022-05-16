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Адреса офисов «СОГАЗ-Мед»

Оформите полис ОМС в МФЦ: выберите адрес офиса

  • Город Москва, пер. Уланский, д. 26

    Пункт выдачи полисов Уланский

    Сретенский бульвар

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:30

    Понедельник - Четверг: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-13:30

    Пятница: 09:00-16:45,
    перерыв: 13:00-13:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Азовская, д. 32, Каб. 6.

    Пункт выдачи полисов Азовский

    Чертановская

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00

    Пункт временно работает по графику: Пн: 08:30-17:15 Вт-Пт: 08:30-19:30 Сб: 09:30-18:00 Перерыв: 12:30-13:00 Вс: выходной

    Понедельник: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Вторник - Пятница: 08:30-19:30,
    перерыв: 12:30-13:00

    Суббота: 09:30-18:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Пункт временно работает по графику: Пн: 08:30-17:15 Вт-Пт: 08:30-19:30 Сб: 09:30-18:00 Перерыв: 12:30-13:00 Вс: выходной
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании
    • Оборудован для инвалидов

  • Город Москва, п. Московский, г.. Московский, мкр.. 1-й, д. 23Г, стр 1

    Пункт выдачи полисов Новомосковский

    Саларьево

    Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,
    перерыв: 12:30-13:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Гиляровского, д. 57

    Пункт выдачи полисов Поликлиника Центросоюза

    Проспект Мира  (Калужско-Рижская линия)

    Сегодня открыто с 14:00 до 17:00

    Понедельник - Вторник: 14:00-17:00,
    без перерыва

    Четверг - Пятница: 14:00-17:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Сайкина, д. 19

    Пункт выдачи полисов Стоматология Доктор Дол

    Автозаводская  (Замоскворецкая линия)

    Сегодня открыто с 12:00 до 19:00

    Понедельник - Суббота: 12:00-19:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Таллинская, д. 26

    Пункт выдачи полисов Строгиновский

    Строгино

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 12:30 до 13:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-20:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Суббота: 10:00-17:30,
    без перерыва

    Воскресенье: 10:00-15:30,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Зоологическая, д. 15

    Пункт выдачи полисов Филатовский

    Маяковская

    Сегодня открыто с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:30

    Понедельник - Пятница: 08:00-16:30,
    перерыв: 12:00-12:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, пр-кт. Андропова, д. 29

    Пункт выдачи полисов ЦМД Коломенская

    Коломенская

    Сегодня открыто с 12:00 до 17:30

    Понедельник - Суббота: 12:00-17:30,
    без перерыва

    Воскресенье: 11:00-16:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр 1

    Пункт выдачи полисов ЦМД Менделеевская

    Менделеевская

    Сегодня открыто с 13:00 до 17:30

    Понедельник - Суббота: 13:00-17:30,
    без перерыва

    Воскресенье: 13:00-16:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни

  • Город Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 66

    Пункт выдачи полисов ЦМД Ленинградский проспект

    Аэропорт

    Сегодня открыто с 11:00 до 18:00

    Понедельник - Суббота: 11:00-18:00,
    без перерыва

    Воскресенье: 11:00-17:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни

  • Город Москва, проезд. Красностуденческий, д. 1

    Пункт выдачи полисов ЦМД Тимирязевская

    Тимирязевская  (Серпуховско-Тимирязевская линия)

    Сегодня открыто с 12:00 до 16:00

    Работает только на выдачу готовых полисов ОМС

    Понедельник - Воскресенье: 12:00-16:00,
    без перерыва

    Работает только на выдачу готовых полисов ОМС
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни

  • Город Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 10

    Пункт выдачи полисов Коммунарский

    Теплый стан

    Сегодня открыто с 08:30 до 20:00

    Пункт работает временно по графику: Пн: 08:30-17:15, перерыв: 12:30-13:00 Вт-Пт: 08:30-20:00 Сб: 08:30-17:00, перерыв : 12:30-13:00;

    Понедельник - Пятница: 08:30-20:00,
    без перерыва

    Суббота: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Пункт работает временно по графику: Пн: 08:30-17:15, перерыв: 12:30-13:00 Вт-Пт: 08:30-20:00 Сб: 08:30-17:00, перерыв : 12:30-13:00;
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании
    • Оборудован для инвалидов

  • Город Москва, ул. Доброслободская, д. 19, 1 этаж, каб. 116/4

    Пункт выдачи полисов Доброслободский

    Бауманская

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:00 до 12:30

    Понедельник - Четверг: 08:30-17:15,
    перерыв: 12:00-12:30

    Пятница: 08:30-16:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ш. Коровинское, д. 13, корп. 2

    Пункт выдачи полисов Латум кл-ка на Селигерской

    Селигерская

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-20:00,
    без перерыва

    Суббота - Воскресенье: 09:00-18:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Коломенская, д. 17

    Пункт выдачи полисов Нагатинский

    Коломенская

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Академика Янгеля, д. 3, корп. 2

    Пункт выдачи полисов Чертановский

    Улица академика Янгеля

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, пл. Преображенская, д. 7

    Пункт выдачи полисов Преображенский

    Преображенская площадь

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр 1

    Пункт выдачи полисов Таганский

    Марксистская

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Пункт 17 мая работает с 11:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пункт 17 мая работает с 11:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Суздальская, д. 12А

    Пункт выдачи полисов Новокосинский

    Новокосино

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Пункт не работает 16 мая

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пункт не работает 16 мая
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, пр-кт. Зелёный, д.20

    Пункт выдачи полисов Перовский

    Перово

    Временно не работает

    Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 12А

    Временно не работает
    Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 12А
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ш. Щёлковское, д. 29

    Пункт выдачи полисов Гольяновский

    Щелковская

    Сегодня открыто с 10:00 до 21:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Пункт не работает 21, 22 мая ;Пункт временно работает с 16 мая по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 14:00-15:00

    Понедельник - Воскресенье: 10:00-21:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пункт не работает 21, 22 мая ;Пункт временно работает с 16 мая по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 14:00-15:00
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Окская, д. 5, корп. 1

    Пункт выдачи полисов Волжский

    Кузьминки

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Пункт не работает с 11 по 24 мая; Пункт работает 12, 19, 20 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пункт не работает с 11 по 24 мая; Пункт работает 12, 19, 20 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, проезд. Строительный, д.2, стр.1

    Пункт выдачи полисов Тушинский

    Сходненская

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 32, корп. 3

    Пункт выдачи полисов Бабушкинский

    Бабушкинская

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Пункт работает 16, 17, 21 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пункт работает 16, 17, 21 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни

  • Город Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2

    Пункт выдачи полисов Алексеевский

    ВДНХ

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни

  • Город Москва, проезд. Дежнёва, д. 29, корп. 1

    Пункт выдачи полисов Медведковский

    Отрадное

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Лавочкина, вл.23, стр.3

    Пункт выдачи полисов Левобережный

    Речной вокзал

    Временно не работает

    Готовые полисы ОМС можно получить по адресу: г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 57

    Временно не работает
    Готовые полисы ОМС можно получить по адресу: г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 57
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 57

    Пункт выдачи полисов Хорошевский

    Аэропорт

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Митинская, д. 27

    Пункт выдачи полисов Митинский

    Митино

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 14

    Пункт выдачи полисов Куркинский

    Планерная

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Привольная, д. 39, корп. 1

    Пункт выдачи полисов Жулебинский

    Жулебино

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Пункт не работает 21, 22, 28, 29 мая; Пункт временно работает с 23 по 27 мая по графику: Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 14:00-15:00

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пункт не работает 21, 22, 28, 29 мая; Пункт временно работает с 23 по 27 мая по графику: Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 14:00-15:00
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Братиславская, д. 5

    Пункт выдачи полисов Марьинский

    Братиславская

    Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Гримау, д. 10

    Пункт выдачи полисов Академический

    Академическая

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00

    Понедельник: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Вторник: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Среда: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Четверг: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Пятница: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А

    Пункт выдачи полисов Коньковский

    Беляево

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день

  • Город Москва, пр-кт. Солнцевский, д. 11

    Пункт выдачи полисов Солнцевский

    Солнцево

    Сегодня открыто с 08:00 до 20:00

    Понедельник - Четверг: 08:00-20:00,
    без перерыва

    Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    Суббота: 09:00-16:45,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, б-р. Осенний, д. 6

    Пункт выдачи полисов Крылатский

    Крылатское

    Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Колесовой Елены, д. 5

    Пункт выдачи полисов Очаковский

    Озёрная

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:30

    Понедельник - Пятница: 08:30-17:00,
    перерыв: 13:00-13:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Лукинская, д. 16

    Пункт выдачи полисов Новопеределкинский

    Новопеределкино

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30

    Понедельник: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    Вторник: 11:30-20:00,
    перерыв: 16:00-16:30

    Среда: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    Четверг: 11:30-20:00,
    перерыв: 16:00-16:30

    Пятница: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Матвеевская, д. 3, корп. 1

    Пункт выдачи полисов Матвеевский

    Славянский бульвар  (Арбатско-Покровская линия)

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30

    Понедельник: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    Вторник: 11:30-20:00,
    перерыв: 16:00-16:30

    Среда: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    Четверг: 11:30-20:00,
    перерыв: 16:00-16:30

    Пятница: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:00-12:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, г. Зеленоград, корп. 833

    Пункт выдачи полисов Зеленоградский

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3А

    Пункт выдачи полисов Щербинский

    Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30

    Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,
    перерыв: 13:00-13:30

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, г. Зеленоград, корп. 219

    Пункт выдачи полисов Зеленоградский 1

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, б-р. Ореховый, д. 7, корп. 1

    Пункт выдачи полисов Орехово-Борисовский

    Домодедовская

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:00

    Понедельник - Четверг: 08:30-17:15,
    перерыв: 12:30-13:00

    Пятница: 08:30-16:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, п. Киевский, д. 12А

    Пункт выдачи полисов Бекасово НУЗ РЖД

    Сегодня открыто с 08:00 до 16:40, перерыв с 12:00 до 13:00

    Работает только на выдачу готовых полисов ОМС

    Понедельник - Пятница: 08:00-16:40,
    перерыв: 12:00-13:00

    Работает только на выдачу готовых полисов ОМС
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

  • Город Москва, ул. Ставропольская, двлд. 23, корп. 1, стр 7

    Пункт выдачи полисов РЖД Семашко Люблино

    Люблино  (Люблинско-Дмитровская линия)

    Сегодня открыто с 09:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-15:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10

    Пункт выдачи полисов КДЦ РУДН

    Сегодня открыто с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-17:00 Сб-Вс: выходной

    Понедельник - Пятница: 10:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-17:00 Сб-Вс: выходной

  • Город Москва, пр-кт. Мира, д. 68, стр 2

    Пункт выдачи полисов Мещанский

    Временно не работает

    Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2

    Временно не работает
    Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Город Москва, ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2

    Пункт выдачи полисов Медицинская клиника Вега

    Верхние Лихоборы

    Сегодня открыто с 09:00 до 21:00, перерыв с 12:00 до 13:00

    Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 13:00-14:00 Сб-Вс: выходной

    Понедельник - Воскресенье: 09:00-21:00,
    перерыв: 12:00-13:00

    Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 13:00-14:00 Сб-Вс: выходной
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Оборудован для инвалидов

  • Город Москва, пр-кт. Вернадского, д. 29

    Пункт выдачи полисов Вернадский

    Проспект Вернадского

    Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,
    перерыв: 12:30-13:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании
    • Оборудован для инвалидов

  • Московская область, г. Балашиха, мкр.. Железнодорожный, ш. Саввинское, д. 10

    Пункт выдачи полисов Балашихинский-Железнодорожный

    Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30

    Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,
    перерыв: 13:00-13:30

    Суббота: 10:00-16:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 3А

    Пункт выдачи полисов Королёвский

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 10

    Пункт выдачи полисов Апрелевский

    Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:00

    Понедельник - Четверг: 08:30-17:15,
    перерыв: 12:30-13:00

    Пятница: 08:30-16:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 57

    Пункт выдачи полисов Ногинский 1

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 13:00-14:00

    Суббота: 10:00-14:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 9, помещ. 1

    Пункт выдачи полисов Орехово-Зуевский

    Сегодня открыто с 08:30 до 18:00

    Понедельник - Четверг: 08:30-18:00,
    без перерыва

    Пятница: 08:30-17:00,
    перерыв: 12:30-13:00

    Суббота: 09:00-13:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 17

    Пункт выдачи полисов Чеховский

    Сегодня открыто с 09:00 до 17:30

    Пункт временно работает с 16 мая по графику : Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Сб, Вс: выходной

    Понедельник: 09:00-17:30,
    без перерыва

    Вторник - Пятница: 09:00-19:00,
    без перерыва

    Суббота: 09:00-17:30,
    перерыв: 13:00-13:30

    Пункт временно работает с 16 мая по графику : Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Сб, Вс: выходной
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 10/1

    Пункт выдачи полисов Ленинский

    Сегодня открыто с 09:00 до 19:00

    Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30

    Понедельник - Пятница: 09:00-19:00,
    без перерыва

    Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1

    Пункт выдачи полисов Подольский

    Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30

    Пункт временно работает c 11 по 24 мая по графику: Пн, Вт, Чт, Сб: 09:00 -17:30, перерыв : 12:30-13:00 Ср, Пт: 08:00-19:00

    Понедельник: 09:00-17:30,
    перерыв: 13:00-13:30

    Вторник - Пятница: 08:00-19:00,
    без перерыва

    Суббота: 09:00-17:30,
    перерыв: 12:30-13:00

    Пункт временно работает c 11 по 24 мая по графику: Пн, Вт, Чт, Сб: 09:00 -17:30, перерыв : 12:30-13:00 Ср, Пт: 08:00-19:00
    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 1

    Пункт выдачи полисов Балашихинский

    Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00

    Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,
    перерыв: 14:00-15:00

    Суббота: 10:00-14:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Видное, рп. Бутово, тер. Жилой комплекс Бутово-Парк, д. 18, корп. 1

    Пункт выдачи полисов Бутово-Парковский

    Сегодня открыто с 10:00 до 20:00

    Понедельник - Пятница: 10:00-20:00,
    без перерыва

    Суббота: 10:00-15:00,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Продлен рабочий день
    • Работает в выходные дни
    • Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

  • Московская область, г. Егорьевск, мкр.. 1-й, д. 80, этаж 1, каб. 5

    Пункт выдачи полисов Егорьевский

    Сегодня закрыто

    Вторник - Пятница: 08:00-17:30,
    перерыв: 12:00-13:00

    Суббота: 08:30-13:30,
    без перерыва

    • Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных
    • Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу
    • Работает в выходные дни
Последнее изменение: 16.05.2022 18:00:11

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