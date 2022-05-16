Адреса офисов «СОГАЗ-Мед»

Город Москва, пер. Уланский, д. 26 Пункт выдачи полисов Уланский Сретенский бульвар Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:30 Понедельник - Четверг: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-13:30 Пятница: 09:00-16:45,

перерыв: 13:00-13:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Азовская, д. 32, Каб. 6. Пункт выдачи полисов Азовский Чертановская Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00 Пункт временно работает по графику: Пн: 08:30-17:15 Вт-Пт: 08:30-19:30 Сб: 09:30-18:00 Перерыв: 12:30-13:00 Вс: выходной Понедельник: 08:30-17:00,

перерыв: 12:30-13:00 Вторник - Пятница: 08:30-19:30,

перерыв: 12:30-13:00 Суббота: 09:30-18:00,

перерыв: 12:30-13:00 Пункт временно работает по графику: Пн: 08:30-17:15 Вт-Пт: 08:30-19:30 Сб: 09:30-18:00 Перерыв: 12:30-13:00 Вс: выходной Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

Оборудован для инвалидов подробнее

Город Москва, п. Московский, г.. Московский, мкр.. 1-й, д. 23Г, стр 1 Пункт выдачи полисов Новомосковский Саларьево Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00 Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,

перерыв: 12:30-13:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Гиляровского, д. 57 Пункт выдачи полисов Поликлиника Центросоюза Проспект Мира (Калужско-Рижская линия) Сегодня открыто с 14:00 до 17:00 Понедельник - Вторник: 14:00-17:00,

без перерыва Четверг - Пятница: 14:00-17:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Сайкина, д. 19 Пункт выдачи полисов Стоматология Доктор Дол Автозаводская (Замоскворецкая линия) Сегодня открыто с 12:00 до 19:00 Понедельник - Суббота: 12:00-19:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Таллинская, д. 26 Пункт выдачи полисов Строгиновский Строгино Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 12:30 до 13:00 Понедельник - Пятница: 09:00-20:00,

перерыв: 12:30-13:00 Суббота: 10:00-17:30,

без перерыва Воскресенье: 10:00-15:30,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Зоологическая, д. 15 Пункт выдачи полисов Филатовский Маяковская Сегодня открыто с 08:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:30 Понедельник - Пятница: 08:00-16:30,

перерыв: 12:00-12:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, пр-кт. Андропова, д. 29 Пункт выдачи полисов ЦМД Коломенская Коломенская Сегодня открыто с 12:00 до 17:30 Понедельник - Суббота: 12:00-17:30,

без перерыва Воскресенье: 11:00-16:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Новослободская, д. 31, стр 1 Пункт выдачи полисов ЦМД Менделеевская Менделеевская Сегодня открыто с 13:00 до 17:30 Понедельник - Суббота: 13:00-17:30,

без перерыва Воскресенье: 13:00-16:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни подробнее

Город Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 66 Пункт выдачи полисов ЦМД Ленинградский проспект Аэропорт Сегодня открыто с 11:00 до 18:00 Понедельник - Суббота: 11:00-18:00,

без перерыва Воскресенье: 11:00-17:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни подробнее

Город Москва, проезд. Красностуденческий, д. 1 Пункт выдачи полисов ЦМД Тимирязевская Тимирязевская (Серпуховско-Тимирязевская линия) Сегодня открыто с 12:00 до 16:00 Работает только на выдачу готовых полисов ОМС Понедельник - Воскресенье: 12:00-16:00,

без перерыва Работает только на выдачу готовых полисов ОМС Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни подробнее

Город Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 10 Пункт выдачи полисов Коммунарский Теплый стан Сегодня открыто с 08:30 до 20:00 Пункт работает временно по графику: Пн: 08:30-17:15, перерыв: 12:30-13:00 Вт-Пт: 08:30-20:00 Сб: 08:30-17:00, перерыв : 12:30-13:00; Понедельник - Пятница: 08:30-20:00,

без перерыва Суббота: 08:30-17:00,

перерыв: 12:30-13:00 Пункт работает временно по графику: Пн: 08:30-17:15, перерыв: 12:30-13:00 Вт-Пт: 08:30-20:00 Сб: 08:30-17:00, перерыв : 12:30-13:00; Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

Оборудован для инвалидов подробнее

Город Москва, ул. Доброслободская, д. 19, 1 этаж, каб. 116/4 Пункт выдачи полисов Доброслободский Бауманская Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:00 до 12:30 Понедельник - Четверг: 08:30-17:15,

перерыв: 12:00-12:30 Пятница: 08:30-16:00,

перерыв: 12:00-12:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ш. Коровинское, д. 13, корп. 2 Пункт выдачи полисов Латум кл-ка на Селигерской Селигерская Сегодня открыто с 09:00 до 20:00 Понедельник - Пятница: 09:00-20:00,

без перерыва Суббота - Воскресенье: 09:00-18:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Коломенская, д. 17 Пункт выдачи полисов Нагатинский Коломенская Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Академика Янгеля, д. 3, корп. 2 Пункт выдачи полисов Чертановский Улица академика Янгеля Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, пл. Преображенская, д. 7 Пункт выдачи полисов Преображенский Преображенская площадь Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр 1 Пункт выдачи полисов Таганский Марксистская Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Пункт 17 мая работает с 11:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пункт 17 мая работает с 11:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Суздальская, д. 12А Пункт выдачи полисов Новокосинский Новокосино Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Пункт не работает 16 мая Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пункт не работает 16 мая Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, пр-кт. Зелёный, д.20 Пункт выдачи полисов Перовский Перово Временно не работает Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 12А Временно не работает Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 12А Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ш. Щёлковское, д. 29 Пункт выдачи полисов Гольяновский Щелковская Сегодня открыто с 10:00 до 21:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Пункт не работает 21, 22 мая ;Пункт временно работает с 16 мая по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 14:00-15:00 Понедельник - Воскресенье: 10:00-21:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пункт не работает 21, 22 мая ;Пункт временно работает с 16 мая по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Окская, д. 5, корп. 1 Пункт выдачи полисов Волжский Кузьминки Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Пункт не работает с 11 по 24 мая; Пункт работает 12, 19, 20 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пункт не работает с 11 по 24 мая; Пункт работает 12, 19, 20 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, проезд. Строительный, д.2, стр.1 Пункт выдачи полисов Тушинский Сходненская Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 32, корп. 3 Пункт выдачи полисов Бабушкинский Бабушкинская Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Пункт работает 16, 17, 21 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пункт работает 16, 17, 21 мая с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни подробнее

Город Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2 Пункт выдачи полисов Алексеевский ВДНХ Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни подробнее

Город Москва, проезд. Дежнёва, д. 29, корп. 1 Пункт выдачи полисов Медведковский Отрадное Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Лавочкина, вл.23, стр.3 Пункт выдачи полисов Левобережный Речной вокзал Временно не работает Готовые полисы ОМС можно получить по адресу: г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 57 Временно не работает Готовые полисы ОМС можно получить по адресу: г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 57 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, пр-кт. Ленинградский, д. 57 Пункт выдачи полисов Хорошевский Аэропорт Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Митинская, д. 27 Пункт выдачи полисов Митинский Митино Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 14 Пункт выдачи полисов Куркинский Планерная Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Привольная, д. 39, корп. 1 Пункт выдачи полисов Жулебинский Жулебино Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Пункт не работает 21, 22, 28, 29 мая; Пункт временно работает с 23 по 27 мая по графику: Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 14:00-15:00 Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пункт не работает 21, 22, 28, 29 мая; Пункт временно работает с 23 по 27 мая по графику: Пн-Пт: 09:00-18:00, перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Братиславская, д. 5 Пункт выдачи полисов Марьинский Братиславская Сегодня открыто с 09:00 до 20:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Воскресенье: 09:00-20:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Гримау, д. 10 Пункт выдачи полисов Академический Академическая Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00 Понедельник: 08:30-17:00,

перерыв: 12:30-13:00 Вторник: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Среда: 08:30-17:00,

перерыв: 12:30-13:00 Четверг: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Пятница: 08:30-17:00,

перерыв: 12:30-13:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А Пункт выдачи полисов Коньковский Беляево Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день подробнее

Город Москва, пр-кт. Солнцевский, д. 11 Пункт выдачи полисов Солнцевский Солнцево Сегодня открыто с 08:00 до 20:00 Понедельник - Четверг: 08:00-20:00,

без перерыва Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 13:00-14:00 Суббота: 09:00-16:45,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, б-р. Осенний, д. 6 Пункт выдачи полисов Крылатский Крылатское Сегодня открыто с 10:00 до 19:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 10:00-19:00,

перерыв: 14:00-15:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Колесовой Елены, д. 5 Пункт выдачи полисов Очаковский Озёрная Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:30 Понедельник - Пятница: 08:30-17:00,

перерыв: 13:00-13:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Лукинская, д. 16 Пункт выдачи полисов Новопеределкинский Новопеределкино Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30 Понедельник: 08:30-17:00,

перерыв: 12:00-12:30 Вторник: 11:30-20:00,

перерыв: 16:00-16:30 Среда: 08:30-17:00,

перерыв: 12:00-12:30 Четверг: 11:30-20:00,

перерыв: 16:00-16:30 Пятница: 08:30-17:00,

перерыв: 12:00-12:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Матвеевская, д. 3, корп. 1 Пункт выдачи полисов Матвеевский Славянский бульвар (Арбатско-Покровская линия) Сегодня открыто с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30 Понедельник: 08:30-17:00,

перерыв: 12:00-12:30 Вторник: 11:30-20:00,

перерыв: 16:00-16:30 Среда: 08:30-17:00,

перерыв: 12:00-12:30 Четверг: 11:30-20:00,

перерыв: 16:00-16:30 Пятница: 08:30-17:00,

перерыв: 12:00-12:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, г. Зеленоград, корп. 833 Пункт выдачи полисов Зеленоградский Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3А Пункт выдачи полисов Щербинский Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30 Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,

перерыв: 13:00-13:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, г. Зеленоград, корп. 219 Пункт выдачи полисов Зеленоградский 1 Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, б-р. Ореховый, д. 7, корп. 1 Пункт выдачи полисов Орехово-Борисовский Домодедовская Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:00 Понедельник - Четверг: 08:30-17:15,

перерыв: 12:30-13:00 Пятница: 08:30-16:00,

перерыв: 12:30-13:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, п. Киевский, д. 12А Пункт выдачи полисов Бекасово НУЗ РЖД Сегодня открыто с 08:00 до 16:40, перерыв с 12:00 до 13:00 Работает только на выдачу готовых полисов ОМС Понедельник - Пятница: 08:00-16:40,

перерыв: 12:00-13:00 Работает только на выдачу готовых полисов ОМС Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу подробнее

Город Москва, ул. Ставропольская, двлд. 23, корп. 1, стр 7 Пункт выдачи полисов РЖД Семашко Люблино Люблино (Люблинско-Дмитровская линия) Сегодня открыто с 09:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 09:00-15:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10 Пункт выдачи полисов КДЦ РУДН Сегодня открыто с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-17:00 Сб-Вс: выходной Понедельник - Пятница: 10:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-17:00 Сб-Вс: выходной подробнее

Город Москва, пр-кт. Мира, д. 68, стр 2 Пункт выдачи полисов Мещанский Временно не работает Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2 Временно не работает Готовые полисы ОМС можно забрать по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 19, корп. 2 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Город Москва, ул. Дубнинская, д. 27, корп. 2 Пункт выдачи полисов Медицинская клиника Вега Верхние Лихоборы Сегодня открыто с 09:00 до 21:00, перерыв с 12:00 до 13:00 Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 13:00-14:00 Сб-Вс: выходной Понедельник - Воскресенье: 09:00-21:00,

перерыв: 12:00-13:00 Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 10:00-19:00, перерыв: 13:00-14:00 Сб-Вс: выходной Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Оборудован для инвалидов подробнее

Город Москва, пр-кт. Вернадского, д. 29 Пункт выдачи полисов Вернадский Проспект Вернадского Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00 Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,

перерыв: 12:30-13:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании

Оборудован для инвалидов подробнее

Московская область, г. Балашиха, мкр.. Железнодорожный, ш. Саввинское, д. 10 Пункт выдачи полисов Балашихинский-Железнодорожный Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30 Понедельник - Пятница: 09:00-17:30,

перерыв: 13:00-13:30 Суббота: 10:00-16:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 3А Пункт выдачи полисов Королёвский Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 10 Пункт выдачи полисов Апрелевский Сегодня открыто с 08:30 до 17:15, перерыв с 12:30 до 13:00 Понедельник - Четверг: 08:30-17:15,

перерыв: 12:30-13:00 Пятница: 08:30-16:00,

перерыв: 12:30-13:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 57 Пункт выдачи полисов Ногинский 1 Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 13:00-14:00 Суббота: 10:00-14:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Якова Флиера, д. 9, помещ. 1 Пункт выдачи полисов Орехово-Зуевский Сегодня открыто с 08:30 до 18:00 Понедельник - Четверг: 08:30-18:00,

без перерыва Пятница: 08:30-17:00,

перерыв: 12:30-13:00 Суббота: 09:00-13:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Чехов, ул. Набережная, д. 3, офис 17 Пункт выдачи полисов Чеховский Сегодня открыто с 09:00 до 17:30 Пункт временно работает с 16 мая по графику : Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Сб, Вс: выходной Понедельник: 09:00-17:30,

без перерыва Вторник - Пятница: 09:00-19:00,

без перерыва Суббота: 09:00-17:30,

перерыв: 13:00-13:30 Пункт временно работает с 16 мая по графику : Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Сб, Вс: выходной Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Видное, ул. Советская, д. 10/1 Пункт выдачи полисов Ленинский Сегодня открыто с 09:00 до 19:00 Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Понедельник - Пятница: 09:00-19:00,

без перерыва Пункт временно работает по графику: Пн-Пт: 09:00-17:30, перерыв: 13:00-13:30 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 Пункт выдачи полисов Подольский Сегодня открыто с 09:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30 Пункт временно работает c 11 по 24 мая по графику: Пн, Вт, Чт, Сб: 09:00 -17:30, перерыв : 12:30-13:00 Ср, Пт: 08:00-19:00 Понедельник: 09:00-17:30,

перерыв: 13:00-13:30 Вторник - Пятница: 08:00-19:00,

без перерыва Суббота: 09:00-17:30,

перерыв: 12:30-13:00 Пункт временно работает c 11 по 24 мая по графику: Пн, Вт, Чт, Сб: 09:00 -17:30, перерыв : 12:30-13:00 Ср, Пт: 08:00-19:00 Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Балашиха, ул. Калинина, д. 1 Пункт выдачи полисов Балашихинский Сегодня открыто с 09:00 до 18:00, перерыв с 14:00 до 15:00 Понедельник - Пятница: 09:00-18:00,

перерыв: 14:00-15:00 Суббота: 10:00-14:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее

Московская область, г. Видное, рп. Бутово, тер. Жилой комплекс Бутово-Парк, д. 18, корп. 1 Пункт выдачи полисов Бутово-Парковский Сегодня открыто с 10:00 до 20:00 Понедельник - Пятница: 10:00-20:00,

без перерыва Суббота: 10:00-15:00,

без перерыва Оформление и выдача полисов ОМС, в том числе электронных

Оформление и выдача сервисной ​ карты записи к врачу

Продлен рабочий день

Работает в выходные дни

Возможность сохранения электронного полиса при смене страховой компании подробнее